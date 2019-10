Lucro da Heineken cresce 4,3% até setembro

O lucro da Heineken atingiu 1.670 milhões de euros até setembro, mais 4,3% na comparação com igual período do ano passado, anunciou a multinacional cervejeira holandesa.

Já o volume de vendas de cerveja do grupo empresarial com sede em Amesterdão aumentou 2,3% no terceiro trimestre deste ano em termos orgânicos – sem ter em conta os efeitos das medidas de consolidação – para os 64,2 milhões de hectolitros.

As vendas aumentaram em volume 13,9% na região Ásia-Pacífico e no terceiro trimestre do exercício, segundo revelou hoje em comunicado a multinacional, situando-se no mesmo nível de variação que no mesmo período do exercício do ano passado.

Este crescimento de dois dígitos na região da Ásia-Pacífico compensou a queda observada no continente norte-americano em termos de volume de cerveja vendida, lê-se na nota informativa.

Embora a multinacional tenha reportado um lucro até setembro, reduziu a sua previsão de crescimento operacional orgânico para cerca de 4% no final deste ano.

O presidente executivo do grupo, Jean-François Van Boxmeer, valorizou o crescimento agora alcançado, “apesar da difícil base de comparação”, pois a empresa teve a ajuda de um bom verão em 2018.

No entanto, constatou uma “maior volatilidade em alguns mercados” e indicou que a multinacional espera que esta situação se mantenha durante o resto do ano.