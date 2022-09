Lucro da H&M cai 30% nos primeiros nove meses do ano fiscal para 406 milhões de euros

Queda do lucro deveu-se ao encerramento do negócio na Rússia, que causou danos de 193 milhões de euros, e ao aumento do preço das matérias-primas, fretes, custos de energia e de entrega, segundo a multinacional.