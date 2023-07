Lucro da Iberdrola cresce 21% no primeiro semestre, para 2.521 milhões de euros

© PHILIPPE DESMAZES/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2023 • 12:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A energética espanhola Iberdrola teve lucros de 2.521 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 21% do que no mesmo período de 2022. O grupo, que está presente em Portugal, teve um EBITDA, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações, no primeiro semestre de 7,56 mil milhões de euros, um aumento de 17%.

A empresa atribuiu os resultados, segundo um comunicado divulgado hoje, ao "forte desempenho" nos países da União Europeia, "com a normalização da produção renovável e dos preços após a situação extraordinária do ano passado", associada aos efeitos da guerra na Ucrânia, e no Reino Unido.

Para o conjunto deste ano, a empresa prevê um crescimento dos lucros "de um só dígito" (inferior a 10%), "impulsionado por novos investimentos e nova capacidade em energias renováveis, previsões de produção positivas e novos processos tarifários nos EUA e no Brasil".

A Iberdrola teve lucros de 4.339 milhões de euros no ano passado, um aumento de 11,7% em relação a 2021.