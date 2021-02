Lucro da Iberdrola cresceu 4,2% em 2020 para 3.611 milhões de euros

Ignacio Galán, presidente da Iberdrola © Direitos Reservados

A Iberdrola aumentou os lucros em 4,2% para 3.611 milhões de euros em 2020, ano em que fez um investimento recorde de 9.246 milhões de euros, anunciou a elétrica espanhola.

"O esforço de investimento, que bateu recordes, e a evolução operacional impulsionaram o lucro líquido do grupo em 2020 até 3.610,7 milhões de euros, 4,2% a mais. O crescimento seria de 10%, caso excluíssemos o impacto da covid-19, que foi de 238 milhões de euros durante o ano", informou a empresa, em comunicado.

Apesar da pandemia, a empresa instalou 4.000 megawatts (MW) nos últimos 12 meses - quase 3.000 MW em 2020 - e alcançou 35.000 MW de capacidade instalada renovável.

A diminuição de 5,1% no consumo de eletricidade na Península Ibérica fez diminuir o peso do mercado espanhol nos ganhos da Iberdrola, ainda assim compensado pelo crescimento no mercado internacional, que agora contribui com dois terços do EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações).

A elétrica vai aumentar o dividendo para os acionistas em 5%, para 0,42 euros por ação. "Será proposta à Assembleia Geral a aprovação de uma ​​​​​​​remuneração suplementar de 0,252 euros por ação cobrada até 2020, a adicionar aos 0,168 euros por ação pagos", afirmou a empresa.

Para 2021, a Iberdrola prevê alcançar entre 3.700 e 3.800 milhões de euros de lucro e distribuir um dividendo de 0,44 euros por ação.

"Nesta década, prevemos investimentos de 150.000 milhões de euros para triplicar a nossa capacidade renovável e duplicar os nossos ativos de redes", disse o presidente da empresa, Ignacio Galán, citado na mesma nota.