Lucro da Johnson & Johnson cai 14% em 2022

A farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson anunciou hoje um lucro líquido de 17.941 milhões de dólares em 2022 (16.505 milhões de euros), uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2021.

Essa redução foi atribuída a uma menor venda da vacina contra a covid-19.

Segundo a informação difundida pela empresa, no quarto trimestre o resultado foi de 3.520 milhões de dólares, 25,7% menos do que no mesmo período do ano anterior, em parte porque as vendas dos últimos três meses de 2022 baixaram 4,4% para 23.706 milhões de dólares.

No conjunto do ano, o volume de negócios ascendeu a 94.943 milhões de dólares, o que representa um ganho de 1,3% na comparação com o ano anterior.

Por segmentos de negócio, a divisão farmacêutica, que é a mais importante, teve receitas de 52.563 milhões de dólares, mais 1,7%.

Nos produtos de consumo para a saúde, a faturação anual caiu 0,5% para 14.953 milhões de dólares.