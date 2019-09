Lucro da Lego cai 12% para 362 milhões até junho

O grupo Lego registou um lucro líquido de 2,7 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 362 milhões de euros), no primeiro semestre do ano, menos 12% do que no período homólogo, foi anunciado.

“O lucro líquido foi de 2,7 mil milhões [de coroas dinamarquesas], uma descida de 12%, justificada pelos investimentos a longo prazo feitos ao longo do ano”, indicou, em comunicado, o grupo.

Por sua vez, no período em causa, a Lego atingiu um lucro operacional de 3,5 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 469 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, menos 16% do que no primeiro semestre de 2018.

Entre janeiro e junho, as receitas cresceram, sensivelmente, 4%, face ao período homólogo, para 14,8 milhões de coroas dinamarquesas (quase dois milhões de euros).

“Estamos satisfeitos com a nossa ‘performance’, dado todas as mudanças que estão continuamente a [alterar] o paradigma do mercado dos brinquedos. Apesar deste cenário, continuámos a ter um aumento das vendas ao consumidor e das quotas nos nossos maiores mercados. Isto deve-se aos nossos colaboradores”, apontou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Lego, Niels B. Christiansen.

Este responsável, avançou ainda que o grupo está a fazer “uma série de investimentos para criar uma base sólida para o crescimento futuro”, na qual se incluem a abertura de novos mercados, a expansão para a China e “a criação de experiências inovadoras e o desenvolvimento de produtos novos e estimulantes”.

Apesar de não adiantar mais detalhes, a LEGO disse que o crescimento das vendas ao consumidor em mercados estabelecidos, como a América do Norte e do Sul e a Europa Ocidental, foi de um dígito, enquanto na China foi de dois dígitos.

As versões da Lego das personagens da “Avengers” da Marvel – como o Capitão América, Iron Man e Thanos – estão entre os produtos mais vendidos de janeiro a junho. A Reuters adianta ainda que os produtos temáticos relacionados com o Star Wars e os produtos Lego Technic e City também contribuíram para o crescimento.

“Estamos também muito entusiasmados por explorar novas formas de trazer os tijolos à vida, através de experiências de brincadeira digitais”, acrescentou Christiansen.

No início de 2020, o grupo vai abrir um escritório em Mumbai, através do qual o grupo pretende expandir a presença no mercado indiano.

“O aumento da classe média, a importância da educação e o crescimento económico fazem da Índia um passo lógico nos nossos esforços para chegar a mais crianças em todo o mundo”, explicou o presidente executivo da Lego.

Paralelamente, o grupo está a investir no ‘upgrade’ (atualização) das plataformas de ‘ecommerce’ e vai abrir mais de 70 lojas fora da China durante este ano.

“Estamos a fazer estes investimentos sólidos para aproveitar as oportunidades criadas pelas mega-modas como a digitalização e as mudanças demográficas e económicas, que estão a mudar o paradigma da indústria, concluiu Niels B. Christiansen.