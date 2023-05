Lucro da Lenovo cai 21% para 1.491 milhões no último ano fiscal

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Maio, 2023 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tecnológica chinesa Lenovo, o maior fabricante de computadores do mundo, anunciou que teve um lucro de 1.608 milhões de dólares (1.491 milhões de euros) no último exercício fiscal, menos 21% face ao ano fiscal anterior.

O volume de negócios do grupo caiu 14% no ano fiscal concluído em 31 de março deste ano, em relação ao ano precedente, para 61.947 milhões de dólares (57.447 milhões de euros), segundo os resultados financeiros enviados à bolsa de Hong Kong, onde as ações da multinacional estão cotadas.

A Lenovo justificou o abrandamento do crescimento do lucro com fatores ligados à "incerteza macroeconómica" que afetaram o negócio dos computadores, um mercado que poderá, contudo, "estabilizar em 2023, mais cedo do que muitos esperavam".

Por outro lado, o "consumo conservador" que se registou e as flutuações das taxas de câmbio também contribuíram pela negativa para a evolução do negócio no segmento dos computadores.

A Lenovo refere que este último ponto prejudicou em particular os resultados da empresa, que estimou em 5% o impacto negativo da conversão cambial nas receitas totais, uma vez que a maior parte do seu volume de negócios é denominada noutras moedas.

A empresa declarou ainda que os seus lucros teriam diminuído apenas 10% se não fossem os mais de 208 milhões de dólares gastos em indemnizações para despedimentos, embora tenha dito que o número total de trabalhadores aumentou de 75.000 para 77.000 a nível mundial, face ao ano fiscal anterior.

Para o futuro, a empresa tecnológica adverte que "as incertezas macroeconómicas globais e os desafios externos podem manter-se", destacando em particular o dólar forte e o aumento das taxas de juro, este último fator que levou a que os seus custos líquidos de financiamento aumentassem 69% no período em apreço.