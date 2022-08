Lucro da Lenovo sobe 11% no primeiro trimestre para 503 milhões de euros

Lenovo © Unsplash

O lucro líquido do Grupo Lenovo atribuível aos acionistas cresceu 11% no primeiro trimestre do seu ano fiscal 2022/23, para 516 milhões de dólares (cerca de 503 milhões de euros), anunciou esta quarta-feira em comunicado a tecnológica chinesa.

Segundo a nota, o grupo melhorou tanto as receitas como a rentabilidade pelo nono trimestre consecutivo.

No mesmo período, as receitas cresceram para 17 mil milhões de dólares (cerca de 16,6 mil milhões de euros), um aumento de 5%.

De acordo com o comunicado, "o grupo viu as receitas não-PC da empresa atingir os 37%, demonstrando que a sua estratégia de transformação liderada pelos serviços e os investimentos persistentes na diversificação do negócio compensaram e estão a impulsionar oportunidades de crescimento futuro".

A Lenovo afirma-se empenhada "em duplicar os investimentos em Investigação e Desenvolvimento (I&D)" e refere que houve um aumento dos gastos em I&D em 10% de ano para ano e um crescimento do número de efetivos em I&D em 29% face ao ano passado.

"Estes são os resultados da nossa visão estratégica e forte execução, juntamente com a nossa resiliência operacional", sublinha o presidente da Lenovo, Yuanqing Yang, citado no comunicado.

"Embora os desafios externos possam persistir a curto prazo, a tendência de digitalização continua a acelerar, e o modelo de trabalho híbrido está aqui para ficar. Temos confiança na captura destas oportunidades e continuaremos a investir, a inovar, e a proporcionar um crescimento sustentável e melhorias de rentabilidade", acrescenta.