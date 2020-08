Lucro da Martifer cai 72% para 1,5 milhões

Uma queda de 72% nos resultados atribuíveis à atividade do grupo, deixa os lucros da Martifer até junho nos 1,5 milhões de euros, resultado justificado com “os efeitos extremamente negativos da covid e as incertezas quanto ao futuro, que obrigam a uma forte monitorização e ajustamento na atuação das empresas”.

Ainda assim, com proveitos operacionais de 111,2 milhões – cuja fatia de leão se divide entre a construção metálica (49,8 milhões) e indústria naval (58,8 milhões), sendo o restante atribuível às renováveis -, o volume de negócios do grupo já vem maioritariamente de fora do país: 85%. O que, se por um lado protege a empresa da crise nacional, a deixa vulnerável às fragilidades da economia mundial.

“Os próximos anos serão extremamente desafiantes e um teste à capacidade de resiliência do grupo mas acreditamos estar preparados e por isso continuamos focados e empenhados na execução do plano estratégico e nos objetivos definidos”, sublinha a Martifer, que atingiu um EBITDA positivo em 6,9 milhões de euros (margem de 6,6 %).

Nos resultados comunicados hoje à CMVM, a empresa revela que a dívida líquida foi reduzida em 35 milhões face a dezembro, para 70 milhões. A empresa destaca ainda a carteira de encomendas na construção metálica e indústria naval de 568 milhões, área em que o grupo quer continuar a investir.

Procurar oportunidades que sigam o desígnio do reforço do perfil exportador do grupo, potenciando a capacidade industrial em Portugal para os mercados externos onde a Martifer está presente; reforçar no Oil & Gas e no O&M; continuar a potenciar os setores eólico e solar; e investir em infraestruturas de modo a consolidar a estratégia de diversificação e manter a trajetória de crescimento do peso no volume de negócios são caminhos apontados pelo grupo.