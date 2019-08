Lucro da Martifer cresce mais de 13 vezes

Foram 5,4 milhões de euros de lucros (atribuíveis ao grupo) até ao fim de junho, anunciou a Martifer, um valor que multiplica por 13 os cerca de 0,4 milhões conseguidos no primeiro semestre do ano passado. Nos resultados hoje anunciados, a empresa liderada por Pedro Duarte revela ainda a saúde dos negócios, que já vêm em mais de 70% das exportações, nos números relativos aos proveitos operacionais — 115,6 milhões (foram 104 em 2018), dos quais 70 milhões vindos da construção metálica, 40,8 da indústria naval e 6,2 da Renewables – e EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) positivo em 8,2 milhões (quase 50% acima do valor de junho de 2018).

Nestes primeiros seis meses, a Martifer conseguiu ainda reduzir a dívida em 3,4 milhões, face a dezembro (soma agora 182 milhões de euros), valor que contrasta com o aumento considerável na carteira de encomendas na construção metálica e indústria naval, que atinge já os 324 milhões de euros, mais perto de 30 milhões a mais do que em junho de 2018).

É mesmo nos barcos que se encontra a fatia mais relevante, somando 42% das novas encomendas, de que o navio World Navigator é exemplo, tendo por destino países da Europa Ocidental — região que abarca a esmagadora maioria das exportações da empresa. Seguem-se, por peso, as fachadas (36%) e estruturas metálicas (17%) — o Aeroporto de Genebra, por exemplo.

No top de mercados da Martifer, a África Subsariana ganha relevância, com uma fatia de 10% dos negócios, seguindo-se a Europa de Leste e Médio Oriente. Destaque para a carteira de encomendas com destino à Argélia, que sozinha já soma 1% das encomendas da empresa.

No que respeita ao braço de Renováveis da Martifer, além da Península Ibérica, destaque para as operações eólicas na Polónia e na Roménia, que contam, respetivamente, com 156MW (projeto em desenvolvimento) e 42MW (em operação). Merece ainda referência o projeto que a Renewables tem em desenvolvimento na Argentina, que somará uma capacidade de produção de energia de 175 MWp.