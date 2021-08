Lucro da Martifer quase quadruplica para 5,8 milhões de euros no 1.º semestre

Trabalhador da Martifer (Imagem de arquivo) © Fernando Fontes / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Agosto, 2021 • 18:24

A Martifer totalizou 5,8 milhões de euros de lucro no primeiro semestre deste ano, valor que compara com 1,5 milhões de euros no período homólogo, foi esta quinta-feira comunicado ao mercado.

Em comunicado, a empresa indicou que o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ascendeu, neste período, a 12,6 milhões de euros, acima dos 6,9 milhões de euros registados no semestre homólogo.

No primeiro semestre, os rendimentos operacionais situaram-se em 125,3 milhões de euros, quando na primeira metade de 2020 foram de 111,2 milhões de euros.

Já no que se refere à faturação, a Martifer apenas revelou que o "volume de negócios gerado fora de Portugal e exportações ascendem a 82% do volume de negócios total do grupo", quando, no mesmo período de 2020 representavam 85%.

A dívida líquida da empresa fixou-se em 73 milhões de euros, uma queda de três milhões de euros.

Entre janeiro e junho, a carteira de encomendas na construção metálica e na indústria naval somou 512 milhões de euros, menos 56 milhões de euros do que no primeiro semestre de 2020.

O investimento (capex) da Martifer totalizou 2,6 milhões de euros, mais 1,6 milhões de euros do que no período homólogo, sendo 1,8 milhões de euros na área das renováveis, 500 mil euros na indústria naval e 400 mil euros da construção metálica.

"Concretizado o objetivo da sustentabilidade económica e financeira, o grupo pretende consolidar a trajetória dos últimos anos, com um posicionamento estratégico, claro e objetivo por unidade de negócio", adiantou.

Na construção metálica, a Martifer quer potenciar a capacidade industrial em Portugal para os mercados externos, enquanto na indústria naval pretende "concretizar o investimento na nova doca".

A empresa pretende ainda "fomentar o negócio das renováveis", através da rotação de ativos e do aproveitamento de oportunidade em projetos eólicos e solares, reforçar a atividade de manutenção industrial e "procurar oportunidades, em particular, no setor da energia".

A Martifer é uma empresa que executa projetos no setor da construção metálica, indústria naval e energias renováveis, contando com cerca de 1.400 colaboradores, segundo a informação disponibilizada no 'site' da empresa.