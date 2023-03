Lucro da Martifer sobe quase 18% para 13 milhões em 2022

O grupo quer reforçar as exportações na área da na construção metálica. © Rui da Cruz/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Março, 2023 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo industrial Martifer totalizou 13,3 milhões de euros de lucro em 2022, um crescimento de quase 18% face aos 11,3 milhões de euros registados no ano anterior, indicou esta quinta-feira em comunicado.

Por sua vez, os rendimentos operacionais fixaram-se em 211,5 milhões de euros, quando, em 2021, tinham sido de 228,7 milhões de euros.

Em 2022, o resultado antes de imposto, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) da Martifer situou-se em 25,8 milhões de euros, em linha com o valor apurado em 2021.

A dívida bruta da Martifer registou um decréscimo de 14 milhões de euros, face a dezembro de 2021, para 97 milhões de euros.

Já a dívida líquida passou de 70 milhões de euros para 41 milhões de euros em 2022.

"Durante o exercício de 2023, o grupo Martifer continuará a aprofundar a concretização dos seus eixos estratégicos, alicerçado nos pilares que sustentam o sucesso dos últimos anos, mas com a ambição de um crescimento sustentado e sustentável e mantém-se focado nos objetivos e na estratégia definida", apontou.

Por área, na construção metálica o grupo quer reforçar o seu perfil exportador, procurando oportunidades em "mercados e clientes que valorizam a qualidade e excelência".

Na indústria naval espera aumentar a capacidade de reparação, bem como reforçar a atividade de manutenção industrial.

A Martifer espera continuar a crescer "de forma gradual e consistente" no segmento das renováveis e energia, bem como "dinamizar as políticas e procedimentos através da comissão de ESG [Ambiente, Social e Gestão] & Sustentabilidade, e, sobretudo, permitir consolidar, como principal propósito estratégico do grupo a criação sustentável de valor".