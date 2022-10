Lucro da Navigator sobe 136,7% para 270,5 milhões de euros até setembro

O grupo Navigator anunciou esta terça-feira lucros de 270,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que corresponde a um disparo de 136,7% face a igual período de 2019. De acordo com as contas divulgadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o desempenho deve-se ao aumento das vendas, dada a "evolução favorável de preços".

O volume de negócios da Navigator totalizou 1 822 milhões de euros, mais 62,8% em comparação com os primeiros nove meses de 2021. Também os lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações [EBITDA], indicador que afere a rentabilidade do negócio, ascenderam a 551,9 milhões de euros, mais 124,4% em termos homólogos.

