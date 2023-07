Lucro da Nestlé aumenta 7,7% no primeiro semestre para 5,9 mil milhões de euros

© Sebastien Bozon/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2023 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A multinacional suíça Nestlé, do ramo alimentar, anunciou esta quinta-feira lucros de 5,65 mil milhões de francos suíços (5,9 mil milhões de euros) no primeiro semestre de 2023, um aumento de 7,7% face ao mesmo período do ano passado.

No mesmo período, as vendas totalizaram 46,29 mil milhões de francos suíços (48,5 mil milhões de euros), aumentando 1,6% face ao ano anterior, enquanto o resultado operacional tingiu 7,35 mil milhões de francos suíços (7,7 mil milhões de euros), uma subida de 6,7% por comparação com o valor observado no primeiro semestre de 2022.

"O consumo doméstico pós-covid normalizou-se, eliminando algum travão ao crescimento de algumas das nossas categorias, enquanto os canais não domésticos continuam a mostrar uma elevada taxa de expansão", refere o presidente executivo (CEO) da multinacional, Mark Schneider, citado num comunicado da empresa.

A informação hoje divulgada afirma que a Nestlé está bem posicionada para cumprir as novas leis da União Europeia que proíbem a importação de produtos ligados à desflorestação, incluindo o óleo de palma, com grande utilização na indústria alimentar.