Lucro da Nestlé cai 3% em 2020 para 11.200 milhões com alterações do consumo

Marco Settembri - Vice Presidente Executivo da Nestlé

As vendas da Nestlé atingiram os 77.000 milhões de euros no ano passado, menos 8,9% na comparação com o ano fiscal anterior, disse o grupo empresarial em comunicado.

A queda nas vendas foi maior na América (10,1%), enquanto na Europa e no Magrebe a contração foi de 5,8%, e na Ásia e África a redução foi de 6,3%.

Para este ano, a Nestlé espera alcançar um crescimento global das suas vendas na ordem dos 5%.

"A pandemia não nos travou. A experiência em nutrição, capacidade digital, estrutura descentralizada e espírito inovador ajudaram-nos a adaptarmo-nos rapidamente às novas tendências de consumo", salientou o presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, citado no comunicado.

As medidas para combater a pandemia fizeram com que aumentasse o crescimento das vendas no negócio de 'pet food', Purina PetCare, além de se ter registado um aumento notável nos produtos lácteos e café, como Nespresso ou Nescafé, o que revelou a existência de uma procura crescente.

Com a pandemia aumentou igualmente a procura de alimentos para consumo em casa, o que beneficiou os produtos nutricionais da multinacional, apesar da venda de água engarrafada e de doces se ter contraído, salientou a multinacional.