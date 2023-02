Lucro da Nestlé cai 45,2% em 2022 para 9,4 mil milhões de euros

© Fabrice COFFRINI / AFP

A multinacional suíça Nestlé, pertencente ao setor alimentar, revelou hoje que obteve um lucro de 9,3 mil milhões de francos (9,4 mil milhões de euros) em 2022, menos 45,2% face ao ano anterior.

Apesar disso, as vendas da empresa registaram um aumento homólogo de 8,4% no ano passado, tendo atingido um total de 94,4 mil milhões de francos suíços (95,6 mil milhões de euros), apesar de este valor ter sido inferior em 0,9%, devido às variações no mercado cambial, refere a multinacional em comunicado.

A Nestlé "alcançou um forte crescimento orgânico" num ano fiscal "de muitos desafios e decisões difíceis para muitas famílias, comunidades e empresas, e num ambiente de subida de taxas de inflação sem precedentes, pressões de custo de vida e tensões geopolíticas", adianta a multinacional suíça.

Perante os resultados alcançados, a Nestlé vai propor a distribuição de um dividendo de 2,95 francos suíços (2,99 euros) por ação na assembleia-geral de acionistas de 20 de abril deste ano, o que corresponderá a um aumento de 5,3%, na comparação com o ano anterior.

A Nestlé também indicou que sua dívida líquida totalizava 48,2 mil milhões de francos (48,8 mil milhões de euros) no final de 2022, o que corresponde a um aumento homólogo de 46%.