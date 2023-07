Lucro da norte-americana BlackRock sobe 11,4% no 1.º semestre para 2,32 mil milhões de euros. © DR

O lucro da BlackRock aumentou 11,4% no primeiro semestre deste ano para 2 592 milhões de dólares (2 318 milhões de euros), face a idêntico período do ano anterior, anunciou esta sexta-feira a gestora norte-americana de ativos.

Nos primeiros seis meses do ano passado, a BlackRock tinha contabilizado um lucro de 2 326 milhões de dólares (2 080 milhões de euros), refere a gestora em comunicado.

Quanto ao lucro registado no segundo trimestre, a gestora de fundos indica que cresceu 47%, para 1 423 milhões de dólares (1 272 milhões de euros).

No entanto, as receitas diminuíram 5,6% no primeiro semestre, para 8 706 milhões de dólares (7 786 milhões de euros), enquanto no trimestre (abril a junho) recuaram 1,3%, para 4 463 milhões de dólares (3 991 milhões de euros).

Em março deste ano, o fundo de investimento norte-americano reforçou a posição no capital da EDP renováveis (EDPR) para mais de 3%.

"A Blackrock Inc. notificou a EDPR de que [...] em resultado de transações executadas a 01 de março de 2023, ultrapassou o patamar mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas", lê-se no comunicado enviado ao mercado.

A Blackrock ficou assim com 30 033 503 direitos de voto na empresa de energias renováveis, que correspondem a 3,127% do total.