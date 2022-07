Lucro da Novabase sobe 21,5% para quase 4 milhões de euros no 1.º semestre

Novabase.

A Novabase totalizou 3,9 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, uma subida de 21,5% em comparação com igual período do ano passado, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), neste período, o volume de negócios da empresa ascendeu a 76,1 milhões de euros, mais 13% do que no mesmo período do ano passado.

Deste valor, 57,1% foi gerado fora de Portugal e 42,9% internamente.

Entre janeiro e junho, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa ascendeu a 7,5 milhões de euros, quando no primeiro semestre de 2021 tinha sido de 6,3 milhões de euros.

Os proveitos operacionais situaram-se, até junho, em cerca de 76,2 milhões de euros, acima dos 67,7 milhões de euros registados na primeira metade de 2021.

Já o total de custos operacionais fixou-se em 68,8 milhões de euros, sendo que no primeiro semestre de 2021 tinha sido de 61,5 milhões de euros.

"O primeiro semestre de 2022 mostra uma forte procura e um impulso sólido nos nossos mercados-alvo, permitindo-nos entregar o nosso sétimo trimestre consecutivo de crescimento", assinalou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Novabase, Luís Paulo Salvado.