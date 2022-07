Lucro da Oitante, gestora do património do Banif, sobe para 24 milhões em 2021

A Oitante foi constituída em dezembro de 2015, por força da resolução do Banif, para a gestão do património restante © CARINA SANTOS

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Julho, 2022 • 12:35

A Oitante obteve um lucro de 24 milhões de euros em 2021, o que representa um aumento de 89,6% face ao ano anterior, anunciou a gestora do património restante do Banif.

Em comunicado, a Oitante avança que, no ano passado, o seu capital próprio aumentou 21,6%, para 135,1 milhões de euros, e o total do ativo reduziu-se em 133,9 milhões de euros (- 41,1%), para os 191,9 milhões de euros.

Em 2021, a carteira de imóveis do universo Oitante diminui 27% (- 575 imóveis), enquanto o valor nominal da carteira de crédito recuou 24%.

Durante o ano passado, a Oitante amortizou 161 milhões de euros do seu empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, contraído aquando da sua constituição, em 20 de dezembro de 2015, por força da resolução do Banif.

Já este ano, no passado dia 04 de julho, a Oitante anunciou ter concluído com sucesso o pagamento integral deste empréstimo obrigacionista, antecipando o seu vencimento em três anos e meio e estimando em 110 milhões de euros a poupança de juros resultante deste pagamento antecipado, entre 2016 e 2022.

"Este é o resultado do trabalho desenvolvido por uma equipa dedicada e profissional focada em cumprir os objetivos e a missão da Oitante, cientes dos desafios e metas ainda por alcançar, garantindo sempre a manutenção da sustentabilidade financeira da sociedade e a preservação do valor dos seus recursos humanos", lê-se no comunicado hoje divulgado.