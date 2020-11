Lucro da petrolífera Aramco cai quase 50% até setembro para 30 mil milhões

As ações da Saudi Aramco. © FAYEZ NURELDINE / AFP

Nos primeiros nove meses do ano passado, a petrolífera estatal da Arábia Saudita tinha contabilizado um lucro de 68.190 milhões de dólares (58.399 milhões de euros), refere a Aramco em comunicado publicado no site da bolsa saudita, lembrando que até setembro deste ano os afeitos da pandemia de Covid-19 penalizaram não só a procura como os preços do petróleo.

Já "o lucro líquido no terceiro trimestre de 2020 foi de 44,21 mil milhões de riais (cerca de 10 mil milhões de euros)", refere ainda o gigante petrolífero.

No mesmo período do ano passado, o lucro cifrou-se em cerca de 18 mil milhões de euros, lê-se no comunicado.

Apesar da queda do resultado líquido, o presidente executivo da Aramco, Amin Nasser, considerou que "os primeiros sinais de recuperação surgem no terceiro trimestre graças à melhoria da atividade económica".

Isto acontece, "apesar dos ventos contrários existentes nos mercados globais de energia", salientou o gestor.