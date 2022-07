Lucro da petrolífera Chevron no 1.º semestre sobe para 17.533 milhões de euros

Chevron © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Julho, 2022 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A petrolífera norte-americana Chevron anunciou esta sexta-feira que no primeiro semestre obteve um lucro de 17.881 milhões de dólares (17.533 milhões de euros), 301% mais do que no mesmo período de 2021.

A empresa teve uma faturação de 117.686 milhões de dólares nos primeiros seis meses, mais 75% em relação ao período homólogo, à medida que aumentaram os preços das matérias-primas.

No segundo trimestre, a petrolífera alcançou um lucro de 11.622 milhões de dólares (11.393 milhões de euros), com um aumento da receita de 82% para 68.762 milhões de dólares.

"O desempenho financeiro do segundo trimestre melhorou já que obtivemos um retorno sobre o capital investido de 26%", disse Mike Wirth, líder da Chevron.

Os resultados da Chevron superaram as previsões dos analistas e as ações da petrolífera subiam mais de 6% no início da sessão da bolsa de Nova Iorque.