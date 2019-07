Lucro da Semapa sobe 24% no 1.º semestre para 73,5 ME

A Semapa registou 73,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 24,3% do que em igual período do ano anterior, foi comunicado ao mercado esta sexta-feira.

“O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 73,5 milhões de euros, crescendo 24,3% face a igual período do ano anterior”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) cedeu 1,8% para 264,5 milhões de euros.

Por sua vez, o volume de negócios consolidado do grupo que opera nos setores da pasta, papel e cimento fixou-se em 1.119,2 milhões de euros, o que reflete um crescimento homólogo de 4,7%.

Já as exportações e vendas no exterior ascenderam a 823,4 milhões de euros, o equivalente a 73,6% do volume de negócios.

De acordo com a informação remetida ao mercado, em 30 de junho a dívida líquida consolidada da Semapa totalizava 1.635,3 milhões de euros, o que representou um aumento de 83,7 milhões de euros face ao valor apurado no final de 2018.

Por área de negócio, destaca-se o setor da pasta e do papel com um volume de negócios de 854,1 milhões de euros, 4,6% acima do semestre homólogo.

“Com vendas de 611,1 milhões de euros, o segmento de papel representou 72% do volume de negócios, a energia 10% (82,8 milhões de euros), a pasta cerca de 9% (77,6 milhões de euros), e o negócio de ‘tissue’ cerca de 8% (65,7 milhões de euros)”, apontou a empresa.

Na sessão de hoje da bolsa, a Semapa caiu 0,16% para 12,48 euros.