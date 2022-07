Lucro da Semapa sobe 94% para 1 41,5 milhões de euros até junho

Semapa © DR

A Semapa totalizou 1 41,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma subida de 93,5% face a igual período do ano passado, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

"O resultado líquido atribuível aos acionistas da Semapa, no final do primeiro semestre de 2022, atingiu os 141,5 milhões de euros (vs. 73,1 milhões de euros em 2021)", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da empresa ascendeu a 1 465,7 milhões de euros, mais 50,9%.

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) fixou-se em 425,2 milhões de euros, ou seja, mais 89,1% do que na primeira metade de 2021.

Neste período, a dívida líquida remunerada caiu 8% para 934,2 milhões de euros.

Por segmento, no primeiro semestre, as vendas de papel UWF da Navigator representaram 734 mil toneladas, um aumento de 4,8%.

A Navigator iniciou o ano com um nível de 'stocks' de pasta "relativamente baixo", o que restringiu a quantidade disponível.

As vendas situaram-se, assim, em 150 mil toneladas, uma redução homóloga de 1,6%.

O volume de vendas de 'tissue', por seu turno, atingiu cerca de 51 mil toneladas, uma descida de aproximadamente 2%.

Até junho, a venda de energia elétrica de todos os ativos da Navigator ascendeu a aproximadamente 131 milhões de euros, mais do que duplicando os resultados apurados nos primeiros seis meses do ano anterior.

No que se refere ao cimento e outros materiais de construção, o volume de negócios acumulado da Cecil foi de 296,6 milhões de euros, 24,6% acima do ano anterior, um aumento que resulta da "evolução positiva" em Portugal e no Brasil.