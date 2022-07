Lucro da Shell quase triplica para 24.603 milhões de euros no 1.º semestre

© Adrian DENNIS / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2022 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A petrolífera Shell revelou esta quinta-feira que o lucro registou um aumento homólogo de 176,8% no primeiro semestre deste ano, para 25.156 milhões de dólares (24.603 milhões de euros).

O grupo petrolífero referiu ainda, em comunicado, que o lucro trimestral cresceu 154% no segundo trimestre para 18.040 milhões de dólares (17.674 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, o que se deveu ao aumento dos preços do petróleo devido à guerra na Ucrânia.

Além disso, a faturação passou de 120.559 milhões de dólares (118.112 milhões de euros) nos primeiros seis meses de 2021 para 184.263 milhões de dólares (180.492 milhões de euros) no mesmo período deste ano, o que correspondeu a um acréscimo de 53%.

Até junho deste ano, o Ebitda ajustado (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) foi de 42.177 milhões de dólares (41.384 milhões de euros), o que correspondeu a um aumento homólogo de 69%.

Estes resultados permitem distribuir pelos acionistas um dividendo de 0,25 dólares por ação no segundo trimestre deste ano.