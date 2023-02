Lucro da Siemens cai 10,1% entre outubro e dezembro para 1477 milhões de euros

© Direitos Reservados

Durante a noite, a Siemens informou que o lucro operacional das suas empresas aumentou 9,3% entre outubro e dezembro, para 2.433 milhões de euros.

O aumento foi impulsionado pelo forte desempenho no segmento das indústrias digitais para a transição digital e automação nas indústrias (+22%) e de infraestruturas inteligentes, que liga sistemas energéticos, edifícios e indústrias (+47%), noticia hoje a Efe.

Ainda assim, o negócio da mobilidade viu o seu lucro cair 13%, ao passo que a tecnológica do setor da saúde, a Siemens Healthineers, recuou 21% na sequência da queda de venda de testes de antigénio dedicados ao despiste da covid-19.

A empresa perdeu ainda 200 milhões de euros com a sua participação na sua subsidiária de energia Siemens Energy, que registou perdas de 473 milhões de euros (+261% do que em 2021) devido à Siemens Gamesa.

A Siemens, que realiza hoje a sua assembleia geral anual, também anunciou ganhos de 100 milhões de euros com a venda do seu negócio de veículos comerciais.

O volume de negócios aumentou 9,5% para 18.070 milhões de euros, ao passo que as encomendas caíram 7% para 22.600 milhões de euros.

Apesar da redução do lucro líquido no terceiro trimestre, o presidente da Siemens, Roland Busch, reviu em alta as previsões para o exercício financeiro, remetendo para o lucro recorde do negócio industrial nos três meses agora analisados.

Para este ano, Busch prevê um aumento do volume de negócios entre 7% e 10%, revendo em alta o crescimento entre 6% e 9% anteriormente previsto.