Lucro da Siemens cai 39,6% no exercício 2021/2022 para 3.723 milhões

A Siemens revelou que teve um lucro de 3.723 milhões de euros no final do exercício fiscal, concluído em setembro passado, menos 39,6% face a idêntico período do ano anterior.

Este resultado líquido atribuível refletiu o impacto negativo da saída da Rússia e o ajustamento no valor da sua participação na Siemens Energy, explica o grupo empresarial em comunicado.

No entanto, no quarto trimestre fiscal (entre julho a setembro) o lucro líquido atribuível aos acionistas aumentou 131% em termos homólogos, para 2.701 milhões de euros.

O presidente executivo da Siemens, Roland Busch, citado no comunicado referiu que "a Siemens alcançou outro desempenho excecional no ano fiscal de 2022, com um lucro recorde de mais de 10 mil milhões de euros no negócio industrial".

Além disso, falou da forte procura por "hardware" e "software", e congratulou-se a este nível com os valores acima do esperado que contribuíram para as receitas dos negócios digitais da multinacional.

A Siemens decidiu, por seu lado, aumentar o dividendo para 4,25 euros por ação dos quatro euros distribuídos no ano anterior.

Quanto ao volume de negócios da Siemens durante o exercício atingiu 71.977 milhões de euros, mais 15,6% do que as receitas observadas no ano anterior, enquanto as encomendas recebidas aumentaram 24,7% em termos homólogos, para 89.010 milhões de euros.

Além dos resultados financeiros da Siemens, a Siemens Energy, sua participada, apresentou hoje um prejuízo líquido atribuído de 404 milhões de euros no ano fiscal de 2022, que se iniciou em outubro, devido aos prejuízos registados com a Gamesa e ao encerramento das atividades na Rússia.

As suas receitas, por seu turno, recuaram em 2,5%, para 28.997 milhões de euros, o que se deveu à queda da faturação gerada no mercado russo e que foi afetada pelas sanções ligadas à guerra na Ucrânia.