Lucro da Sonae cai 17% para 179 milhões de euros

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae © Amin Chaar/Global Imagens

Apesar de o volume de negócios consolidado da Sonae ter crescido 10,9% para 7,7 mil milhões de euros no ano passado, o resultado líquido do grupo caiu 17% para 179 milhões de euros, face a 2021, de acordo com um comunicado da empresa ao mercado.

Tendo em conta os resultados líquidos alcançados, a nota refere que o Conselho de Administração da Sonae vai propor à assembleia-geral de acionistas o pagamento de um dividendo de 0,0537 euros por ação.

No último trimestre de 2022, o resultado líquido até foi negativo em 10 milhões de euros, "em consequência do apoio às famílias e investimento em preço, da pressão nos custos operacionais e da desvalorização de ativos", lê-se na mesma nota.

O volume de negócios do grupo aumentou, "suportado pelos ganhos de quota de mercado e pelos investimentos realizados", tendo as vendas online agregadas crescido 17% e superado os 700 milhões de euros, "demonstrando o sucesso da aposta no digital".

No caso do retalho alimentar, onde se inclui o Continente, "o resultado líquido diminuiu 18% [para 179 milhões de euros], com margem de lucro de 3%, sendo de 2,7% nos formatos alimentares", refere-se no comunicado do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

A redução da margem operacional do grupo de 41 pontos base, para 8,2% no ano, traduz, segundo a nota, "os esforços contínuos para proteger famílias e clientes, com os negócios a suportar parte da pressão inflacionária e do aumento significativo dos custos, nomeadamente de energia, e a investir para garantir a competitividade das suas ofertas".

Dívida em valor historicamente baixo

Outro marco das contas da Sonae centra-se na dívida líquida, por ter atingido "o valor mais baixo deste século, nos 540 milhões de euros no final de 2022, mantendo o grupo 1,3 mil milhões de euros de liquidez disponível".

Na mensagem de Cláudia Azevedo que acompanha os resultados, a CEO destaca que 2022 foi último ano do atual mandato do Conselho de Administração, classificando os últimos quatros anos como "conturbados e desafiantes, mas "orgulhosa" do que se alcançou em conjunto.

"O nosso propósito manteve-se inalterado: criar valor económico e social, melhorando a vida das pessoas à nossa volta. Alcançámos fortes progressos em todos os domínios, apesar dos desafios externos incomensuráveis que enfrentámos."

Criados 1200 novos postos de trabalho

Apesar do contexto "desafiante", a gestora destaca o aumento de 28% no investimento, para um total de 357 milhões de euros, tendo sido criados mais de 1200 novos postos de trabalho, ultrapassando o grupo os 48 mil trabalhadores.

Além disso, a Sonae alcançou em 2022, "um ano antes do previsto, o objetivo de ter 39% dos cargos de liderança desempenhados por mulheres".

No caso da unidade de retalho alimentar (MC), a Sonae abriu um total de 65 novas lojas próprias durante o ano passado e remodelou 33 lojas, num investimento total de 218 milhões de euros, incluindo 43 milhões relativos a aberturas de lojas.

Na Worten, o crescimento no universo comparável de lojas foi de 3,8%, para 1,2 mil milhões de euros no volume de negócios, tendo havido uma redução de margem para 6,2%.

Em matéria de moda, na unidade Zeitreel o volume de negócios, "apesar de ainda abaixo dos níveis de 2019 devido ao contexto", cresceu 12,0% em termos homólogos, para 387 milhões de euros, "com um contributo positivo de todas as suas marcas". A margem teve uma redução de 0,9 pontos percentuais.

Quanto à unidade de imobiliário do grupo, a Sierra registou um aumento de 35% das vendas dos lojistas dos centros comerciais, face a um ano antes, "ultrapassando os níveis pré-pandemia em 10%, e com taxas de ocupação a crescer para 98% na Europa". Por outro lado, com a expansão da unidade para novas geografias, aumentaram "os ativos sob gestão não relacionados com atividades de retalho em 700 milhões de euros, para 1,3 mil milhões de euros.

No retalho do desporto (ISRG, onde se inclui a Sport Zone), as vendas totais dos últimos 12 meses aumentaram 41%, ultrapassando os 1,2 mil milhões de euros. A margem caiu 1,7 pontos percentuais para 10,2%.

Já nos serviços financeiros, em 2022, o Universo ultrapassou "a barreira de 1 milhão de clientes, dos quais mais de 700 mil clientes digitais (68% do total de clientes)".

Nas telecomunicações, o grupo destaca o desempenho da NOS pelo "sucesso da implementação do 5G, com o investimento (capex) total a ascender a 496 milhões de euros e a permitir ter 87% da população coberta pelo 5G no final do ano".

O volume de negócios desta unidade aumentou 6,3% durante o ano, para 1,5 mil milhões de euros, sendo que no segmento de telecomunicações aumentou 4,8%. "O resultado líquido, excluindo as mais-valias referentes à alienação de torres, atingiu 138 milhões de euros, uma redução de -4% face a 2021."

Foco na sustentabilidade

Em matéria ambiental, a Sonae revela ter "reduzido as emissões de CO2 em 24%, quando comparado com 2018", tendo aumentado "para 80% o nível de embalagens plásticas recicláveis de produtos de marca própria".

Quanto à sustentabilidade, "atualmente, 68% das linhas de financiamento de longo prazo estão já indexadas ao desempenho" dos compromissos do grupo quanto aos critérios ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Na parte da responsabilidade social, "num momento especialmente desafiante para as famílias, a Sonae e os seus negócios reforçaram o apoio à comunidade em 47%, com 31,3 milhões de euros, doados através de meios financeiros e géneros, permitindo apoiar diretamente 1497 instituições".