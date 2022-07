Lucro da Stellantis cresce 34% para 7.960 milhões de euros no 1.º semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2022 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O gigante automobilístico Stellantis anunciou esta quinta-feira que obteve um lucro de 7.960 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 34% face a igual período do ano passado.

O resultado líquido contabilizado pela empresa na primeira metade deste ano deveu-se ao aumento das vendas e à rentabilidade recorde obtida na América do Norte.

A empresa alcançou receitas de 87.999 milhões de euros no primeiro semestre deste ano (mais 17%) e obteve um lucro operacional de 12.374 milhões de euros (aumento de 44%), segundo refere em comunicado.

A margem operacional foi de 14,1% no período em análise, contra 11,4% no primeiro semestre do ano passado.