Lucro da Tesla mais do que triplica no 3.º trimestre para 331 milhões de dólares

Model 3 da Tesla em exibição na conferência mundial de inteligência artificial, na China, em agosto de 2019.

O lucro da Tesla mais do que triplicou (218%) no terceiro trimestre, face a igual período de 2019, para 331 milhões de dólares (280 milhões de euros), anunciou na quarta-feira a fabricante de automóveis elétricos.

Com este resultado, eleva-se para 435 milhões de dólares (cerca de 369 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), os lucros que a empresa acumula este ano.

As receitas provenientes do setor automóvel atingiram os 7.611 milhões de euros (6.447 milhões de euros) no trimestre, mais 47% que em igual período do ano passado.

As receitas totais da Tesla, que incluem também o negócio da venda de baterias, somaram 8.711 milhões de dólares (7.379 milhões de euros), o que representa uma subida homóloga de 45%.

O aumento do lucro resultou de um recorde de entregas de veículos durante o trimestre.

Em 02 de outubro, a Tesla comunicou ao mercado que entregou um total de 139.300 veículos no terceiro trimestre, o que corresponde a um aumento de 7%. A produção foi de 145.036 veículos.

Desde o início do ano, a Tesla já produziu 329.980 unidades e entregou 319.980 veículos.

A maioria dos veículos produzidos e entregues são Model 3 e Model Y.

A empresa fundada pelo empresário Elon Musk tem uma fábrica em Fremont (EUA) e outra em Xangai (China).

A Tesla sublinhou que a construção da sua mega unidade nos arredores de Berlim (Alemanha) "está a progredir rapidamente" e que espera que comece a produzir o Model 3 e Model Y em 2021.

O grupo também está a construir outra mega unidade no Texas (EUA), onde produzirá o Model Y e o Cybertruck, o camião 'pickup' da Tesla.