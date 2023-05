Lucro da Toyota Caetano avança 25% para 14,8 milhões de euros em 2022

Fábrica da Toyota Caetano, em Ovar.

A Toyota Caetano Portugal conseguiu lucros de 14,8 milhões de euros, em 2022, um crescimento de 25,3% face ao registado no ano anterior, segundo o relatório e contas do grupo publicado esta sexta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar dos bons resultados, a empresa do setor automóvel destaca que "o início do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia e consequente repercussão em toda a Europa" contribui "para um aumento dos custos de energia, de custos de matérias-primas e de custos logísticos", o que "originou uma inflação generalizada em todos os setores de atividade".

Pese embora estas contrariedades, a Toyota Caetano Portugal apresentou um volume de negócios, em 2022, de mais de 480,2 milhões de euros, um aumento de 18,8% em relação a um ano antes, tendo inclusivamente superado os valores da era pré-pandemia, em 2019, que se fixaram em 456 milhões de euros, segundo a mesma nota.

"Esta evolução foi motivada pelo esforço desenvolvido pelas empresas na gestão de stocks, vendas e contenção de custos", justifica o grupo. Como resultado desta estratégia, "o peso dos fornecimentos e serviços externos bem como o peso dos gastos com pessoal diminuíram face aos mesmos indicadores do período homólogo", acrescentou.

Isto permitiu obter um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 48,5 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 13% face aos 43 milhões de euros alcançados em 2021.

A empresa refere ainda que, em 2022, foi alienado um imóvel, contribuindo positivamente em 300 mil euros para o resultado consolidado do Grupo Toyota Caetano Portugal.

Em junho de 2022, a Toyota Caetano Portugal, juntamente com a Mitsui & Co., Ltd, acionistas da CaetanoBus, com o objetivo de acelerar o investimento de I&D em tecnologias base / produto para o seu plano de crescimento futuro, realizaram um aumento de capital com prémio de emissão, totalizando 10 milhões de euros. Segundo o relatório e contas da empresa, "as acionistas participaram deste aumento na proporção da participação que detêm no capital social desta empresa", sendo que "a Toyota Caetano Portugal contribuiu com o valor de 6,2 milhões de euros".

" O grau de autonomia financeira do Grupo situa-se em 50,0%, 5,5 pontos percentuais acima do registado em período homólogo", revela ainda a empresa, justificando esta melhoria com "a diminuição dos valores de inventários".

Face aos resultados 2022, a empresa propôs a distribuição de dividendos de 0,25 euros por ação, num total de 8,7 milhões de euros.