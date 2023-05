Lucro da Volkswagen cai 30% no primeiro trimestre apesar das vendas subirem

The logo of German car giant Volkswagen (VW) is seen on an ID Buzz van in the showroom during the company's annual press conference to present the business report, on March 14, 2023 in Berlin. - Volkswagen is planning to invest 122 billion euros ($130 billion) in the shift towards electric vehicles over the coming years, as the battle for dominance in the EV market heats up. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) © AFP

A Volkswagen revelou que o lucro no primeiro trimestre deste ano teve uma queda homóloga de 29,9%, para 4,7 mil milhões de euros, devido a um efeito contabilístico, apesar das vendas e das receitas do grupo terem aumentado.

Este efeito contabilístico está ligado às operações de cobertura de matérias-primas que tinham "inflacionado fortemente" o resultado operacional no ano passado, esclareceu o fabricante automóvel alemão em comunicado.

As vendas do segundo maior fabricante de automóveis do mundo aumentaram 22% no primeiro trimestre deste ano, para 76 mil milhões de euros, face a igual período do ano anterior, impulsionadas pela recuperação das vendas na Europa e na América do Norte, justificou a Volkswagen, que confirmou os seus objetivos para o final deste ano.

O número total de veículos vendidos em todo o mundo, por sua vez, teve um aumento homólogo de 7,5% no primeiro trimestre, adiantou.

"Com este desempenho sólido e uma carteira de encomendas de 1,8 milhões de veículos no final do primeiro trimestre, confirmamos as nossas previsões para o exercício de 2023", disse o administrador Financeiro do grupo empresarial alemão, Arno Antlitz, na nota divulgada.

Em termos de geografias, as entregas de veículos na China, o principal mercado da Volkswagen, caíram 14,5% no período em análise, embora o grupo tenha dito que está "convencido" de que as vendas nesta região "vão recuperar durante o ano, graças à expansão da gama de modelos e da tecnologia específica para este mercado".

As vendas da Volkswagen garantiram ao grupo uma forte posição no mercado automóvel chinês até 2022, com uma quota de mercado de 16%, em todos os grupos tipos de veículos e motorizações.

Mas o 'boom dos carros elétricos na China, onde o mercado é dominado por fabricantes locais como a BYD, está a fazer com que o construtor alemão perca a força que vinha a ter.