Lucro da Volkswagen sobe oito vezes no 1.º trimestre para 3 244 milhões

jnlx220405bc volkswagen autoeuropa 1o anos Bruno Castanheira

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Maio, 2021 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Volkswagen revelou esta quinta-feira que teve um lucro de 3 244 milhões de euros no primeiro trimestre, oito vezes mais do que no ano anterior (405 milhões de euros), após um aumento das vendas, pressionadas em baixa pela pandemia em 2020.

A faturação registou um aumento até março de 13,3%, para 62.376 milhões de euros, face a igual período do ano anterior, refere o fabricante automóvel em comunicado.

O resultado operacional, por sua vez, aumentou no primeiro trimestre para 4.812 milhões de euros (um crescimento de 432,3%), situando-se ao nível anterior ao da crise resultante da pandemia de covid-19.

O presidente executivo do grupo Volkswagen, Herbert Diess, explicou, aquando da apresentação dos resultados trimestrais, que estes refletem um começo de ano de "grande força" e que a estratégia de lançamento de modelos elétricos está a "ganhar velocidade".

O fabricante automóvel alemão, por sua vez, teve no primeiro trimestre custos de reestruturação no montante de 400 milhões de euros, lê-se na nota divulgada.

As vendas aumentaram 21,2% até março (2,4 milhões de veículos), principalmente devido ao aumento verificado na China (+ 61,4%), que constitui maior mercado único do consórcio.

A Volkswagen reviu as suas previsões para margem de lucro operacional sobre as vendas em 2021 para entre 5,5% a 7%, contra os anteriores 5% a 6,5%.