Lucro da Volvo Cars cai 44,3% no 1.º semestre para 651 milhões de euros

O lucro da Volvo Cars ascendeu a 7500 milhões de coroas suecas (651 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, menos 44,3% face a igual período do ano passado, indicou esta quinta-feira o fabricante sueco de automóveis.

O lucro operacional recuou 40,1% no primeiro semestre do ano fiscal, para 10,1 mil milhões de coroas suecas (871 milhões de euros), refere a Volvo Cars em comunicado.

O volume de negócios, por sua vez, ascendeu a 197,9 mil milhões de coroas suecas (17,164 mil milhões de euros), um aumento de 35,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Volvo Cars, que é controlada pelo construtor automóvel chinês Geely, vendeu 341 700 veículos até junho, mais 17% que em idêntico período do ano anterior.

O presidente executivo do grupo, Jim Rowan, afirmou em comunicado que a empresa pretende lançar um novo veículo elétrico por ano até meados desta década e realçou que a indústria automóvel está a adaptar-se "rapidamente" à eletrificação.

"As vendas dos nossos carros elétricos aumentaram 178% no segundo trimestre e já representaram 16% do total", disse Rowan, que considerou 2023 um ano "crucial" para o grupo.