Lucro da Walmart cresce 53% para 7237 milhões de euros no 2.º trimestre do ano fiscal

© DR.

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Agosto, 2023 • 15:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Walmart revelou esta quinta-feira que teve um lucro de 7891 milhões de dólares (7237 milhões de euros) no segundo trimestre do ano fiscal, concluído em julho, mais 53,3% em relação a idêntico período do exercício anterior.

O volume de negócios da Walmart no segundo trimestre, entre maio e julho deste ano, aumentou 5,7% para 161 632 milhões de dólares (148 231 milhões de euros), refere a multinacional em comunicado.

As vendas da Walmart nos Estados Unidos, por sua vez, totalizaram 110 854 milhões de dólares (101 663 milhões de euros), mais 5,4%, enquanto as vendas internacionais subiram 13,3%, para 27 596 milhões de dólares (25 308 milhões de euros).

"Tivemos outro trimestre forte", disse o presidente e presidente executivo da Walmart, Doug McMillon, em comunicado, destacando ainda o crescimento de 24% nas receitas globais do canal de comércio eletrónico.

Nos primeiros seis meses do ano fiscal, o gigante retalhista norte-americano teve um lucro líquido atribuível de 9564 milhões de dólares (8771 milhões de euros), mais 32,8% do que no mesmo período do exercício anterior.

Neste período, o volume de negócios cresceu 6,6% para 313 933 milhões de dólares (287 904 milhões de euros).