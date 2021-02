Lucro do Abanca cai 60% para 160 milhões em 2020

O espanhol Abanca registou um lucro líquido de 160 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma queda de mais de 60% face ao resultado obtido no ano anterior, devido a provisões contabilizadas para acautelar eventuais perdas relacionadas com a crise.

O banco registou provisões da ordem dos 273 milhões de euros "com o objetivo de enfrentar o ano de 2021 com uma posição sólida", refere o Abanca num comunicado divulgado esta quarta-feira.

O Abanca concedeu, em termos de apoio financeiro, "mais de 3.100 milhões de euros em linhas de crédito com o aval do estado e mais de 1.200 milhões em medidas de flexibilidade financeira para as famílias".

"O banco tem uma taxa de morosidade de 2,0% e uma cobertura de 81,2%, o que o coloca numa posição de liderança no setor financeiro espanhol no que toca à qualidade dos ativos", adianta.

O Abanca destaca que "os resultados do ano refletem um crescimento robusto da margem financeira

e das receitas por prestação de serviços , que contribuem para um aumento de 12,4% da margem básica".

