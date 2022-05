Lucro do Abanca cresce 13,2% até março para 81,2 ME

© D.R.

O Abanca revelou esta terça-feira que o seu lucro registou um aumento homólogo de 13,2% no primeiro trimestre deste ano, para 81,2 milhões de euros, o que se deveu à melhoria das receitas e contenção do custo do risco.

A melhoria das receitas recorrentes (+4,3%), a redução das despesas operacionais e a contenção do custo do risco (0,17%) foram as "principais alavancas" para se obter este resultado, realça o banco em comunicado, adiantando que se tratou de um trimestre em que "continuou no caminho do crescimento do negócio e da melhoria da qualidade e sustentabilidade dos resultados".

O volume de negócios, por sua vez, situou-se nos 107.887 milhões de euros, um crescimento de 9.400 milhões de euros na comparação com março do ano passado, através da manutenção do equilíbrio entre empréstimos e depósitos.

Os empréstimos a clientes do Abanca aumentaram 8,6% para 45.694 milhões de euros, sendo que o financiamento a particulares e empresas representa 80% do total.

O Abanca refere ainda que os recursos totais de clientes aumentaram 11% para 61.920 milhões de euros, enquanto os depósitos de clientes cresceram, também em termos homólogos, em 11% para 49.438 milhões de euros.

A margem financeira, por seu lado, melhorou 4,4% até março, face igual período do ano anterior, impulsionada pelo "bom desempenho" das receitas comerciais, que aumentaram 4,1%.

As receitas provenientes da prestação de serviços, por seu turno, cresceram 4%, impulsionadas pelo dinamismo na comercialização de ativos fora do balanço, que também subiram 11,1% nos últimos 12 meses, sendo que, com tudo isto, a "margem base melhorou 4,3%", lê-se no comunicado.

As despesas operacionais do Abanca diminuíram em 6,8% (numa base comparável) graças aos projetos de racionalização levados a cabo pela instituição financeira.

Entretanto, o rácio de eficiência situou-se nos 62,8%, enquanto a margem recorrente (a diferença entre as receitas e as despesas operacionais) cresceu 37,1% em relação ao ano anterior.

De acordo com o Abanca, o custo do risco baixo - situado em 0,17% - reflete a qualidade da carteira de crédito do banco, que manteve o seu "perfil sólido" após a pandemia de covid-19.