Lucro do Banco CTT cai 7% até setembro para 12,9 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Novembro, 2022 • 13:00

O lucro do Banco CTT caiu 7% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2021, para 12,9 milhões de euros, de acordo com a informação disponibilizada pelo banco do grupo CTT no site.

Segundo o documento, em 30 de setembro o resultado líquido era de 12,9 milhões de euros, valor que compara com 13,9 milhões de euros um ano antes.

Os rendimentos operacionais do banco dos CTT totalizaram 90 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 24,9% que em igual período de 2021, impulsionados pelo desempenho positivo da margem financeira (mais 32,3% para 53,5 milhões de euros).

No período em análise, o resultado operacional (EBIT) do Banco CTT subiu 66,5% para 9,6 milhões de euros.

"Este caminho de crescimento esteve ancorado no crescimento da carteira de crédito auto, sendo de realçar que a produção atingiu no terceiro trimestre um novo máximo (67,4 milhões de euros), totalizando 192,9 milhões de euros" no final dos nove primeiros meses do ano, mais 28% em termos homólogos, "bem como no crescimento da carteira de crédito ao consumo", referiram os CTT, no comunicado dos resultados no início do mês.

No final de setembro, o Banco CTT contava com 487 trabalhadores, mais 36 (8%) do que um ano antes.

Em 07 de novembro, os CTT anunciaram que o grupo segurador italiano Generali comprou uma participação de cerca de 8,71% do Banco CTT, através de um aumento de capital de 25 milhões de euros.

"A transação inclui a subscrição pela Tranquilidade/Generali Seguros de um aumento de capital social reservado de 25 milhões de euros no Banco CTT em contrapartida de uma participação de aproximadamente 8,71 por cento", de acordo com o comunicado enviado à CMVM, na altura.