Lucro do Bank Millennium na Polónia cai 96% em 2020 para 5,1 milhões

O presidente do Millennium bcp, Miguel Maya, na apresentação dos resultados do banco © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Fevereiro, 2021 • 10:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O lucro do Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo Banco Comercial Português (BCP), caiu 96% em 2020 para 23 milhões de zlótis (5,1 milhões de euros) face ao período homólogo, foi hoje comunicado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP informa que "o resultado foi influenciado pela pandemia covid-19 e por itens não habituais", referindo que, excluindo itens não habituais, "o resultado líquido atingiu 709 milhões de zlótis (159,2 milhões de euros) em 2020", uma redução de 23% face ao ano de 2019.

O banco destaca 677 milhões de zlótis (151,9 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, 380 milhões de zlótis (85,2 milhões de euros) no quarto trimestre de 2020.

No quarto trimestre do ano passado, o resultado líquido foi negativo em 109 milhões de zlótis (-24,7 milhões de euros), e se excluídos os itens não habituais foi positivo em 204 milhões de zlótis (45,7 milhões de euros).

O comunicado emitido hoje pelo BCP refere que se registaram 66,9 milhões de zlótis (15 milhões de euros) "com custos de integração e provisões relacionadas com o EuroBank", tendo sido apropriados 167,6 milhões de zlótis (37,6 milhões de euros) de sinergias com a fusão "confortavelmente acima dos custos de integração".

De acordo com o BCP, no Bank Millennium os proveitos operacionais aumentaram 3% em termos homólogos, tal como a margem financeira, tendo a receita com comissões também subido (7%).

Já os custos operacionais, excluindo contribuições obrigatórias para o Fundo de Garantia Bancária, diminuíram 1% face ao ano passado, mas aumentaram 2% em termos trimestrais, no quarto trimestre de 2020.

Relativamente a rácios de capital, o total foi de 19,5% e o CET1 ('common equity tier 1') foi de 16,5%, acima dos requisitos regulamentares de 14,1% e 11,3%, respetivamente.

No retalho, o banco polaco detido em 50,1% pelo BCP registou um aumento de 2% em termos de clientes ativos, para 2,63 milhões, tendo também aumentado em 1% os depósitos e em 9% o crédito (e 14% se excluído o crédito hipotecário em moeda estrangeira).

O banco assinala, no comunicado enviado à CMVM, que se registou o "nível mais elevado de sempre na nova produção de créditos hipotecários", correspondente a 2,1 mil milhões de zlótis (461 milhões de euros) no quarto trimestre, e 6,8 mil milhões de zlótis (1,5 mil milhões de euros) no total do ano, um aumento de 57% em termos homólogos.

Estes valores resultam "num crescimento de 22%, em termos homólogos, da carteira de crédito hipotecário, excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira", assinala o comunicado do BCP.

No crédito pessoal, registou-se uma produção de 4,6 mil milhões de zlótis (mil milhões de euros) em 2020, "uma redução de 7% em termos homólogos", sendo que no quarto trimestre o valor desta rubrica foi de mil milhões de zlótis (225 milhões de euros), "uma diminuição de 15%".

Nas empresas, o Bank Millennium registou uma diminuição de 4% nos depósitos face ao ano anterior (-18% em termos trimestrais), com um "crescimento de 37% do volume de contas correntes, em termos homólogos (-6%, em termos trimestrais)".

Foi ainda registada uma diminuição de 1% do crédito a empresas face a 2019, mas um crescimento da mesma ordem em termos trimestrais, e foi ainda registado um crescimento de 6% no 'factoring' no quarto trimestre.

(notícia atualizada às 10h30 com mais informação)