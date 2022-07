Lucro do Barclays cai 34% no 1.º semestre para 4.479 milhões de euros

Barclays © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2022 • 12:14

O lucro do grupo Barclays caiu 34% na primeira metade do ano, de 3.752 milhões de libras (4.479 milhões de euros) no mesmo período de 2021 para 2.475 milhões de libras (2.955 milhões de euros).

A queda deveu-se, principalmente, a uma sobretaxa de 1.304 milhões de libras (1.556 milhões de euros) que o banco foi forçado a pagar pelo que chamou de "emissão excessiva de títulos" nos Estados Unidos, em violação dos regulamentos norte-americanos.

O Barclays tinha anteriormente comunicado ter de comprar de volta até 17.600 milhões de dólares em produtos de investimento conhecidos como "notas estruturadas" vendidos por engano nos EUA, obrigando-o a gastar mais de 1.300 milhões de libras em litígios e taxas.

O engano lançou dúvidas sobre o novo chefe executivo do grupo, C.S. Venkatakrishnan, que assumiu o cargo em novembro de 2021.

O grupo também anunciou ao apresentar os resultados semestrais que o lucro bruto antes de impostos também caiu 24%, de 4.902 milhões (5.850 milhões de euros) no mesmo período em 2021 para 3.733 milhões (4.455 milhões de euros) na primeira metade deste ano.

Apesar disto, o volume de negócios total cresceu 17% para 13.204 milhões de libras (15.757 milhões de euros) entre janeiro a junho.

O Barclays pagará um dividendo semestral de 2,25 pence por ação (cerca de 2,7 cêntimos de euro), enquanto se prepara também para comprar de volta 500 milhões de libras (596 milhões de euros) de acções.

Venkatakrishnan disse que foi "uma primeira metade forte, com um aumento de 17,1% do volume de negócios.

O crescimento alcançado no primeiro trimestre continuou nos três negócios em funcionamento no segundo trimestre".

"O nosso desempenho na primeira metade mostra a resiliência e os benefícios da diversificação, tanto no banco como nas nossas empresas. Também sublinha o valor de investir nas nossas três prioridades estratégicas no financiamento ao consumidor da próxima geração, no crescimento sustentável da banca de empresas e de investimento e na transição para uma economia de baixo carbono", acrescentou.