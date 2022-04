Lucro do BBVA cresce 36,4% até março para 1.651 milhões de euros

© DR

O lucro do BBVA até março teve um aumento homólogo de 36,4% para 1.651 milhões de euros, o que representa o melhor resultado líquido trimestral na história da instituição financeira.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o BBVA esclarece que o lucro teria registado um crescimento homólogo de 41%, no período em análise, sem considerar o efeito cambial.

É referido ainda que o lucro foi alcançado devido ao crescimento das receitas do negócio bancário - margem de juros e comissões - além de o resultado líquido ter sido beneficiado pela existência de um montante inferior para provisões.

O presidente executivo do BBVA, Onur Genç, enfatizou no comunicado a "boa dinâmica vivida em todas as áreas de negócio".

A margem de juros, por sua vez, atingiu os 4.158 milhões, mais 20,5% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, sendo que esse crescimento se baseou na "boa evolução" da atividade do negócio no México, Turquia e na América do Sul.

As comissões líquidas, por seu turno, também melhoraram no primeiro trimestre (+9,5%), para 1.241 milhões de euros, enquanto a margem líquida atingiu o valor recorde de 3.525 milhões (+23,7%).

Em termos de rentabilidade, o ROE (rentabilidade dos capitais próprios) foi de 15,1% e em termos de posição de capital. O BBVA apresentou um rácio CET1 de 12,7%, lê-se no comunicado.