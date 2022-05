Lucro do BCP sobe para 113 milhões no primeiro trimestre

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP. © LUSA

O Millennium bcp registou um resultado líquido de 112,9 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano em comparação com o período homólogo de 2021, revela o banco em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Trata-se de um aumento de 95,2% face aos 57,8 milhões alcançados nos primeiros três meses de 2021.

No comunicado, o banco liderado por Miguel Maya explica que o resultado foi "influenciado por encargos de 123,3 milhões associados à carteira de créditos CHF do Bank Millennium [na Polónia]. Excluindo os encargos associados aos créditos CHF, o resultado líquido ascenderia a 174,6 milhões (+52,6%)".

O resultado líquido da operação apenas em Portugal ascendeu a 107, 6 milhões, um aumento de 29% face aos 83,4 milhões registados no primeiro trimestre de 2021.

A taxa de margem financeira (a diferença entre os juros cobrados pelos créditos concedidos e os juros pagos aos aforradores) subiu de 1,92% entre janeiro e março de 2021 para 2,19% nos primeiros três meses deste ano, uma subida que se deve à operação internacional, uma vez que em Portugal a taxa baixou de 1,5% para 1,41%.

Ainda assim, em Portugal, o Millennium bcp conseguiu aumentar a margem financeira em 3,6% para 211,8 milhões de euros (contra os 204,5 milhões do primeiro trimestre de 2021). A nível consolidado, a subida foi de 24,1%, para 465,1 milhões de euros (374,8 milhões no mesmo período do ano passado).

As comissões do grupo subiram 12,7% para 192,8 milhões de euros, sendo que 165,3 milhões dizem respeito a operações bancárias e 27,6 milhões a comissões relacionadas com mercados. Olhando só para a atividade em território nacional, o aumento foi mais expressivo, de 14,1%, para 136,5 milhões (115 milhões das quais comissões bancárias).

As imparidades e provisões totalizaram 254 milhões de euros, com o banco a sublinhar a redução das imparidades de crédito em 19,1% (menos 21,1 milhões de euros, para 89,9 milhões de euros) face ao primeiro trimestre do ano passado.

Os custos operacionais consolidados aumentaram ligeiramente em 1,1% para 255 milhões de euros, sendo que os custos com pessoal caíram de 141,5 milhões no primeiro trimestre de 2021, para 137,7 milhões nos primeiros três meses deste ano.