Lucro do Blackrock cai para 4.133 milhões de euros nos primeiros nove meses

O fundo de investimento Blackrock anunciou esta quinta-feira que obteve um lucro líquido de 4.035 milhões de dólares (4.133 milhões de euros), menos 12,3% em relação ao período homólogo de 2021.

O maior gestor de ativos do mundo indicou que entre janeiro e setembro a sua faturação caiu 5,4% para 13.536 milhões de dólares, face ao mesmo período de 2021, quando obteve 14.268 milhões.

No terceiro trimestre, o mais seguido pelos investidores em Wall Street, o Blackrock teve um lucro de 1.451 milhões de dólares (1.486 milhões de euros), 17% abaixo do que tenha registado no ano passado, o que significa um ganho por ação de 9,25 dólares, face aos 10,89 dólares de há um ano.

Entre julho e setembro, as receitas foram de 4.311 milhões de dólares, 14,6% abaixo dos 5.050 milhões alcançados há um ano.

Por outro lado, a sua carteira de ativos sob gestão teve uma redução de 16% estando abaixo de oito biliões de dólares (7.961.373.000.000).