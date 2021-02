Lucro do BNP Paribas cai 13,5% para 7.067 milhões em 2020

Banco BNP Paribas. © NUNO FOX

Em comunicado, o BNP Paribas sinalizou que, excluindo os elementos excecionais deste resultado, o lucro caiu 19,2% para 6.803 milhões de euros.

Os custos relativos ao risco dispararam no ano passado 78,5% para 5.717 milhões de euros, refere.

O EBITDA (resultados antes de juros, amortizações e depreciações) avançou, por sua vez, 6,2% até aos 14.081 milhões de euros, depois da redução de 3,6% dos custos de gestão para os 30.194 milhões de euros, conseguidos, segundo a empresa "com os êxitos ao nível da transformação digital e industrial".

Segundo os dados divulgados, o BNP Paribas aumentou em 4,4% os créditos aos seus clientes, o que significa 33.000 milhões de euros adicionais.

Em termos trimestrais, o lucro do BPN Paribas fixou-se nos 1.592 milhões de euros no quarto trimestre, menos 13,9% do que o ganho apurado em igual período de 2019.

O índice de capital Tier 1 aumentou 70 pontos base para 12,8% no fim de dezembro, acima do patamar mínimo exigido pelo Banco Central Europeu (BCE).

O banco espera que o custo do risco baixe em 2021 e se aproxime "de um nível próximo da média do ciclo".

De acordo com a sua política de distribuição de dividendos, o BNP tem como objetivo distribuir pelos seus acionistas 50% do seu resultado.