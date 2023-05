Lucro do BNP Paribas mais que duplica no primeiro trimestre e bate recorde

Banco BNP Paribas © © NUNO FOX

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Maio, 2023 • 10:34

O grupo francês BNP Paribas anunciou esta terça-feira um lucro recorde de 4,435 mil milhões de euros até março, mais do dobro do contabilizado no ano anterior, impulsionado pela venda do banco norte-americano Bank of the West.

A venda do Bank of the West ao BMO Financial Group, concluída no final de fevereiro passado, proporcionou ao BNP Paribas uma mais-valia de 2,95 mil milhões de euros, refere o grupo financeiro em comunicado.

Excluindo esta transação e outras rubricas excecionais, o grupo obteve um resultado líquido de 2,845 mil milhões de euros, mais 54% que os 1,84 mil milhões de euros contabilizados no primeiro trimestre do ano passado.

A principal divisão do grupo, a banca comercial e pessoal, registou um aumento de 5,9% nas receitas e um resultado operacional líquido (Ebit) de 2,081 mil milhões de euros, mais 8,6% que no primeiro trimestre de 2022.

O rácio de solvabilidade CET1, percentagem dos ativos ponderados pelo risco, aumentou para 13,6 %, face aos 12,3 % do final de dezembro.

O presidente executivo do grupo, Jean Laurent Bonnafé, afirmou que estes resultados demonstram a "solidez" do banco, não tendo feito menção aos problemas que alguns bancos nos Estados Unidos e na Europa registaram durante o primeiro trimestre deste ano.