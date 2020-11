Lucro do BPI cai 66% para 85,5 milhões de euros até setembro

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O Banco BPI registou um lucro líquido consolidado de 85,5 milhões de euros nos nove meses de 2020, o que representa uma queda homóloga de 66%, pressionado por custos com a crise que surgiu na sequência da pandemia.

O banco pôs de lado 100 milhões de euros nomeadamente para fazer face a possíveis perdas no crédito devido à crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia do novo coronavírus, refere o BPI no comunicado com os resultados trimestrais, divulgado esta terça-feira.

"Vamos ter de estar prudentes. Os tempos que se avizinham são incertos", disse João Pedro Oliveira e Costa, presidente-executivo do banco na conferência de apresentação dos resultados, em Lisboa.

O Banco BPI, detido pelo espanhol CaixaBank, registou um lucro líquido de 47,4 milhões de euros na atividade em Portugal, o que corresponde a uma queda de 69% em termos homólogos.

Em termos consolidados, na atividade em Portugal, a margem financeira do banco cresceu 1,4% para 330,8 milhões de euros e o produto bancário caiu 5,4% para 490,3 milhões de euros.

O dono do BPI, o CaixaBank, já tinha divulgado os seus resultados, tendo registado lucros de 726 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. O valor corresponde a uma queda de 42,6% em relação ao mesmo período de 2019, depois de constituir provisões extraordinárias de 1.161 milhões para enfrentar a covid-19.

Atualizada às 11H33 com mais informação

.