Lucro do BPI cai 68% para 104,8 milhões em 2020

O Banco BPI, do CaixaBank, registou um lucro líquido de 104,8 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma quebra de 68% face ao resultado obtido no ano anterior, devido à contabilização de imparidades de crédito, nomeadamente relacionadas com a crise.

"Na atividade em Portugal, o BPI obteve 84,3 milhões de euros em resultado líquido recorrente", menos 64% do que o resultado de 2019, adianta o BPI no comunicado com as contas de 2020 divulgado esta quinta-feira.

O contributo para o lucro consolidado das participações minoritárias que o BPI tem no angolano BFA e no BCI foi de 38,6 milhões de euros.

"Em 2020, o BPI constituiu 151 milhões de euros de imparidades de crédito líquidas incluindo imparidades não alocadas de 97 milhões de euros, para prevenir impactos futuros da pandemia, o que explica a redução do resultado consolidado

e do resultado líquido recorrente em Portugal ", refere o comunicado.

"Grande parte delas (imparidades) foram constituídas por prudência", disse João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, na conferência de apresentação de resultados, que também foi transmitida online.

A margem financeira do BPI cresceu 3,2% para 450,1 milhões de euros "suportada pelo crescimento da carteira de crédito em todos os segmentos" e no "aumento do contributo da atividade de gestão do balanço, apesar de continuar penalizada por uma conjuntura de taxas de juro de mercado em valores negativos".

As comissões líquidas caíram 5% em termos homólogos para 244,9 milhões de euros, "reflexo ainda do abrandamento da atividade económica e das medidas de apoio aos clientes implementadas pelo banco".

