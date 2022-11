Lucro do BPI sobe 18% para 286 milhões até setembro

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O BPI registou um lucro consolidado de 286 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um valor que traduz uma melhoria de 18% face ao mesmo período do ano passado. A atividade em Portugal contribuiu com 159 milhões, mais 25% em comparação ao período homólogo.

A carteira total de crédito a clientes aumentou 7% 28.9 mil milhões de euros, o que corresponde a um incremento de 1,8 mil milhões de euros e os depósitos aumentaram 8% para 30,4 mil milhões de euros. Segundo o comunicado emitido pelo banco, "os depósitos de clientes representam 71% do ativo e constituem a principal fonte de financiamento do balanço".

O produto bancário registou um crescimento de 9% para 614 milhões à boleia do aumento da margem financeira em 10% para 373 milhões e das comissões bancárias em 7% para 219 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de apresentação das contas, João Pedro Oliveira e Costa explicou que a melhoria da margem financeira já começou a refletir a subida das taxas de mercado. Já no que toca às comissões bancárias, o presidente executivo do BPI explicou que o crescimento se deveu ao aumento do número de aderentes aos serviços do banco e não pelo aumento do tarifário.

(Notícia em atualização)