Lucro do Credit Suisse cai 78% no segundo trimestre por causa da Archegos

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Julho, 2021 • 11:08

O lucro do banco Credit Suisse registou no segundo trimestre do ano uma queda de 78% para 253 milhões de francos suíços (234 milhões de euros), face aos 1.162 milhões de francos suíços do mesmo período de 2020.

O lucro antes de impostos elevou-se a 813 milhões de francos suíços (754 milhões de euros), menos 48% do que no segundo trimestre de 2020.

O banco refere, em comunicado, que, excluindo o impacto do escândalo do 'hedge fund' norte-americano Archegos sobre as suas contas nos últimos meses, o lucro teria alcançado os 1.300 milhões de francos suíços.

O 'hedge fund' não foi capaz de reforçar as margens e o Credit Suisse, assim como outros bancos expostos, alienaram as suas posições.

"Os resultados operacionais no segundo trimestre foram resistentes e os rácios de fundos próprios muito bons", sinalizou.

"Levámos estas situações muito a sério e estamos determinados a retirar delas todas as lições possíveis ", disse o presidente executivo do grupo, Thomas Gottstein, citado na nota.