Lucro do grupo 3M recua 2,43% em 2022 para 5.318 milhões de euros

O grupo empresarial 3M, fabricante de produtos de uso corrente como os "post-its", revelou hoje que teve um lucro de 5.777 milhões de dólares (5.318 milhões de euros), em 2022, menos 2,43% do que no ano anterior.

O presidente e presidente executivo da 3M, Mike Roman, citado num comunicado sobre a apresentação dos resultados financeiros, afirmou ainda que a empresa irá cortar 2.500 postos de trabalho na área da produção, já que enfrenta uma "desaceleração na procura".

A empresa, que tem a sua sede no Minnesota, nos Estados Unidos, e possui atividade em Portugal, faturou 34.229 milhões de dólares no ano passado, menos 3,18% do que no ano precedente.

"Esperamos que os desafios macroeconómicos persistam até 2023", observou Roman.

Já no quarto e último trimestre do ano passado, a 3M gerou um lucro de 541 milhões de dólares, menos 59,59% em termos homólogos, sendo que as receitas recuaram 6,01% para de 8.079 milhões de dólares.