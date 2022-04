Lucro do grupo Ageas Portugal cai para 129,8 ME em 2021

Coimbra , 21/10/2021 - Reportagem ao fim do dia no Hotel Quinta das Lágrimas no Fórum PME Global - Coimbra organizado pela Ordem dos Economistas Gustavo BArreto - Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal ( Fernando Fontes / Global Imagens ) © Fernando Fontes / Global Imagens

O resultado líquido do grupo Ageas Portugal caiu 13,9%, para 129,8 milhões de euros, e o volume de negócios aumentou 41%, para 2 200 milhões de euros, em 2021 face a 2020, foi esta segunda-feira anunciado.

"Apesar de o ano 2021 ter sido ainda marcado pela pandemia covid-19, o grupo Ageas Portugal fechou-o com resultados líquidos sólidos e em linha com o esperado, atingindo os 129,8 milhões de euros, com contributo positivo de todos os seus segmentos de negócio - Não Vida, Vida e Pensões - ainda que, em Não Vida, se tenha retomado o nível de sinistralidade pré-pandemia", avança o grupo segurador em comunicado.

No ano passado, o grupo Ageas Portugal registou um volume de negócios superior a 2 200 milhões de euros, nos ramos Vida e Não Vida, o que representa um crescimento de 41% face a 2020.

"O negócio de Vida inverteu a tendência verificada no ano anterior, devido à pandemia, em que houve um decréscimo de 42,8%, e apresentou um crescimento de 75%, para os 1 400 milhões de euros, impulsionado pela venda de produtos ligados a fundos de investimento. Já o Ramo Não Vida obteve um crescimento de 6%, para 822 milhões de euros", lê-se no comunicado.

"Em ambos os negócios acrescenta a evolução foi acima da verificada em todo o mercado segurador".

Reclamando uma quota de mercado global de 16,4%, o grupo Ageas avança que, no ano passado, a quota de mercado do ramo Vida fixou-se nos 18,1%, enquanto no ramo Não Vida se situou nos 14%, "prosseguindo a trajetória de crescimento evidenciada nos últimos anos".

No segmento de fundos de pensões, onde o grupo atua através da Ageas Pensões, a Ageas diz ser "líder de mercado, com uma quota de 27,6% e um crescimento dos montantes geridos de 3,6%".

No final de 2021, o rácio de solvência do grupo Ageas Portugal foi de 276%, tendo a empresa aumentado o número de colaboradores (para 1 307) e de clientes (para 1.811.605).

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt, avança que 2022 "será um ano muito especial, uma vez que marca a mudança para os novos edifícios em Lisboa e Porto", onde o grupo juntará "todos os colaboradores num só local, em cada cidade".

O ano 2022 marcará também o lançamento de um novo ciclo estratégico do grupo - Impact24 -em que "o foco no cliente é reforçado através da entrega de soluções integradas e da aposta em criar experiências diferenciadores e positivas".